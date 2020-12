Il Villaggio Artigiano riflette su se stesso per guardare avanti

Domani, sabato 19 dicembre dalle 10 alle 12 il progetto AFOr (Archivio Fonti Orali) festeggia il suo terzo compleanno, interrogando i suoi fondatori e partner e altri ospiti sul futuro dell’archivio.

L’incontro è presentato dal centro culturale OvestLab, ovvero dalle associazioni CivicWise Italia e Amigdala, insieme all’Istituto storico di Modena e all’associazione Conoscere Linux, impegnata sul fronte dell’open source. L’incontro è trasmesso in diretta sulla pagina facebook di OvestLab.

L’Archivio delle Fonti Orali del Villaggio Artigiano di Modena Ovest, è un percorso di ricerca e sperimentazione ormai conosciuto per il suo acronimo, AFOr, e giunge oggi oggi al terzo anno dalla sua nascita. Nato per creare un archivio open source in cui raccogliere le voci di chi ha fatto parte della costruzione del Villaggio al fine di riportare attraverso il dono dei racconti dei protagonisti, la sfaccettata identità del Villaggio Artigiano come simbolo di un modello di vita e di lavoro rappresentativo di una storia e delle storie del nostro territorio.

In questi tre anni, il progetto si è sviluppato attraverso un approccio collaborativo e generativo di tante nuove strade: dalla ricerca attraverso le interviste per l’archivio, è stata sviluppata una piattaforma di raccolta delle fonti documentali (foto, giornali, pubblicazioni) di supporto alle interviste, fino a sperimentare la scansione degli utensili storici per la lavorazione, affiancando alla ricerca un costante confronto con studenti e altri ricercatori attraverso i momenti di divulgazione e di formazione.

Tutte queste sperimentazioni sono state le protagoniste della mostra temporanea organizzata per il Festival Filosofia 2020 di presentazione del progetto. Qui le voci, i testi e gli oggetti sono diventati insieme installazione e punto di riflessione comune.

In tanti sono venuti a visitare la mostra e in tanti hanno manifestato profondo entusiasmo e interesse nel riconoscere nei materiali esposti parte della propria storia e momenti della loro quotidianità, sensazioni per le quali il progetto è nato e l’intento con cui abbiamo proseguito la ricerca in questi anni.

L’incontro “Percorsi da memoria” riflette su questi aspetti. Partendo dal racconto del gruppo di lavoro che ha lavorato finora al progetto, dialogheremo con esperti, intellettuali e ricercatori che hanno avuto modo di intercettare AFOr per fare il punto su quanto finora fatto e quali possano essere i suoi possibili futuri.