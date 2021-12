Ippodromo Ghirlandina nel segno di Modena nel Cuore

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di fine anno all'Ippodromo della Ghirlandina di Modena. Il presidente Alessandro Arletti ha condiviso con gli ospiti le iniziative per il prossimo anno, in primis 'Modena nel cuore' e il Gran Premio Giovanardi 2022 che ritornerà con personaggi della musica, cultura e sport a condurre Riccardo Benini, Sandro Damura e la giornalista modenese Carla Mazzola.Ma è stato annunciato anche un Progetto sociale corso di trotto per ragazzi in collaborazione con la Diocesi di Modena.Consegnato a Gianni Ricci un assegno per sostenere l'attività di Ologramma, presenti anche l'assessore Andrea Bosi ed Erio Bagni Presidente di Aseop. Tra le autorità anche il comandante dei Carabinieri Antonio Caterino e il colonnello Giampaolo Cati in rappresentanza dell'accademia militare.