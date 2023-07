Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alice Neri, 32enne residente a Ravarino, in provincia di Modena, era mamma di una bambina di soli 4 anni. Dopo esser stata uccisa il suo corpo venne dato alle fiamme. L’unica persona indagata al momento è il 29enne Mohammed Gaaloul, attualmente recluso presso la Casa circondariale Sant’Anna di Modena con l’accusa di omicidio.'Non riesco a capire perché tanta cattiveria su mia figlia – commenta Patrizia nel corso dell’intervista – certe volte bisognerebbe fermarsi a riflettere. Si è portati a pensare che certe cose succedano solo agli altri ma nessuno è immune. Tanti giornalisti mi hanno detto di aver parlato con chi conosceva Alice e nessuno gli ha detto qualcosa di storto su di lei.Alcune persone si sono accanite verso una ragazza normale, con le proprie insicurezze e le proprie passioni. Mia figlia è ancora su un tavolo di marmo, non ho neppure potuto salutarla. Alice non me la ridarà più nessuno, vorrei soltanto ridarle la sua dignità, quella che per tutta la vita ha tenuto alta'.Alice era una studentessa di arte capace, lavoratrice apprezzata per le proprie qualità professionali e madre orgogliosissima della bambina avuta assieme al marito, Nicholas Negrini. Innegabile del resto come siano state veicolate anche molte notizie poi rivelatesi inesatte, se non del tutto prive di fondamento. Tra le più clamorose ricordiamo la notizia sull’utilizzo di cocaina da parte della vittima, un fatto smentito dalle analisi sui capelli di Alice. Gli accertamenti, infatti, hanno escluso categoricamente l’uso di droghe da parte di Alice ma, nonostante ciò, questa fake news continua a essere oggetto di illazioni sul web. Risultano inoltre assurde le teorie, diffuse in rete, secondo le quali Alice Neri si sarebbe suicidata, circostanza del tutto irrealistica se rapportata alla scena del crimine.