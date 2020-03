La mappa dei nuovi contagi: 33 a Modena città, 10 a Carpi

Sui 115 nuovi casi di coronavirus diagnosticati oggi 69 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Terapia intensiva e 42 ricoverati in altri reparti.Rispetto ai dati forniti poco fa dal commissario della Regione Emilia Romagna Venturi si aggiungo purtroppo due decessi salendo così a sei complessivi in provincia di Modena. Si tratta di un uomo di Fiorano di 85 anni, di un uomo di Carpi di 64 anni, di un uomo di Mirandola di 86 anni, di una donna di Modena di 83 anni, di un uomo di Modena di 80 anni e di una donna di Carpi di 91 anni.In totale alla data di oggi sono 27 le persone guarite clinicamente in provincia di Modena, di cui 2 con anche il doppio tampone positivo. Di queste 13 a Carpi, 6 a Modena e una a Fanano, Novi, Pavullo, Sassuolo, Soliera, Vignola e due non residenti in provincia.Ed ecco la mappa dei nuovi casi per Comune della provincia di Modena.Bastiglia 2Carpi 10Castelfranco Emilia 6Castelnuovo 1Castelvetro 2Finale Emilia 2Fiorano M. 6Formigine 7Guiglia 2Lama Mocogno 1Maranello 8Mirandola 1Modena 33Nonantola 3Pavullo 3Prignano 2San Felice 3Sassuolo 8Savignano 1Serramazzoni 3Soliera 4Spilamberto 3Non residenti in prov. 4è il sindaco Silvestri a dare conto dei due nuovi casi portando così i malati a sette (cinque in isolamento e due ricoverati).invece il sindaco Nanetti dà notizia del fatto che i casi sono saliti a 11. Ail numero dei positivi continua a rimanere fermo a 10, di cui 6 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale.4 nuovi casi con complessivi 9 in isolamento familiare e 7 in ospedale.Anche ail Comune dà conto dei due nuovi casi positivi: di queste una persona è ricoverata e una in isolamento domiciliare. Complessivamente a Castelvetro sono 6 i cittadini in isolamento domiciliare e 6 ricoverati.i casi positivi salgono a 29, di cui 6 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati all’ospedale. Rispetto a ieri i positivi sono 6 in più. Ail sindaco Gargano in un lungo video dà conto dei sei nuovi casi.