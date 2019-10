La Polizia di Stato festeggia S.Michele, patrono e protettore

Giornata di festa per San Michele Arcangelo, santo patrono e protettore della Polizia di Stato. Oggi, per celebrarlo, appuntamento presso la chiesa di San Giorgio, a Modena, alla presenza del questore e delle massime autoritò civili e militari. Solenne celebrazione con santa messa officiata Monsignor Giuseppe Verucchi che ha ricordato, durante l'omelia, l’importanza fondamentale dell’attività svolta dalle forze dell’ordine per la tutela della comunità.