La Regione spinge sulla pillola abortiva: RU486 anche nei consultori

In Emilia-Romagna parte la somministrazione della pillola RU486 anche nei consultori: si inizia a Parma ai primi di ottobre, poi nelle settimane e mesi successivi a Modena e Carpi, Romagna (Ravenna e Cattolica) e Bologna. 'Si amplia dunque la possibilità per le donne di ricorrere, per l'interruzione volontaria di gravidanza, al trattamento farmacologico', annuncia la Regione: non più solo nei presidi ospedalieri -in Emilia-Romagna sia in day hospital dal 2005 sia in regime ambulatoriale da fine 2021- ma anche nei consultori. Potranno usufruirne donne maggiorenni entro il 49esimo giorno di età gestazionale.Nell'annunciare la novità, la Regione evidenzia anche che il 2021 ha fatto registrare 'il numero più basso di interruzioni volontarie di gravidanza'. Dall'inizio della rilevazione, nel 1980, per la prima volta scendono sotto 6.000, esattamente a 5.671, -6% rispetto al 2020 e -52% rispetto al 2004 (quando sfiorarono quota 12.La Regione ricorda che già a fine 2021 aveva recepito le raccomandazioni nazionali del ministero della Salute: dare alle donne la possibilità di eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza con trattamento farmacologico in regime ambulatoriale anche negli spazi dei consultori, 'che da sempre svolgono un ruolo fondamentale in tutte le fasi della vita riproduttiva femminile'. In questo anno le Aziende sanitarie hanno lavorato per individuare le strutture, riorganizzare e attrezzare dove necessario gli spazi, formare adeguatamente il personale, costituito da equipe multiprofessionali, e costruendo protocolli e accordi con gli ospedali di riferimento, in modo da accogliere e seguire le pazienti nei diversi momenti dell'interruzione volontaria della gravidanza farmacologica. Non tutti i consultori, infatti, possono essere utilizzati per la somministrazione della pillola RU486: per garantire alle donne la massima sicurezza nell'assistenza, la Regione ha definito un protocollo sperimentale che sarà utilizzato unicamente dalle strutture che presentano determinate caratteristiche e autocertificate dalle Aziende sanitarie. Tra i requisiti che rendono una struttura idonea c'è la distanza ravvicinata (entro 30 minuti) da un ospedale, la presenza di un'equipe adeguatamente formata, la garanzia di un numero adeguato di personale ostetrico e ginecologico non obiettore, di attrezzature adeguate e rifornimenti farmacologici per gestire l'emergenza e il trattamento di effetti collaterali. Tra le condizioni per poter effettuare in consultorio il trattamento ci sono, oltre alla maggiore età, il certificato rilasciato dal medico e firmato dalla donna, il consenso informato. Gli aborti farmacologichi entro il 63esimo giorno di età gestazionale saranno invece eseguiti negli ospedali.