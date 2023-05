Maltempo, treni: le modifiche per il 19 maggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













FOCUS SERVIZIO SU LINEE FER

Rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno tuttavia su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull'asse Milano-Roma e Venezia-Roma.E’ ripresa la circolazione fra Bologna e Imola per il trasporto regionale, da domani sarà riattivata anche la circolazione tra Imola e Faenza. Resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini e sulle linee Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Marradi.Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza.E' assicurata la circolazione degli treni Intercity notte, seppur con deviazioni di percorso che possono provocare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore.I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di RFI e di Trenitalia.FERBOLOGNA -PORTOMAGGIOREApertaRitardi per riduzioni puntuali di velocitàFERBOLOGNA -VIGNOLAApertaRitardi per riduzioni puntuali di velocitàFERFERRARA -CODIGOROApertaRitardi per riduzioni puntuali di velocitàFERMODENA -SASSUOLOApertaTratta Formigine -Sassuolo chiusa per lavori programmatiFERPARMA -SUZZARAApertaFERREGGIO EMILIA -CIANO D'ENZAApertaRitardi per riduzioni puntuali di velocitàFERREGGIO EMILIA -GUASTALLAApertaREGGIO EMILIA -SASSUOLOApertaRitardi per riduzioni puntuali di velocitàFERSUZZARA -FERRARAAperta