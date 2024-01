Modena, a dom Gregorio verrà intitolato uno spazio in città

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

scomparso a 84 anni il 13 maggio 2022 . Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato, nella seduta di giovedì 18 gennaio, la proposta illustrata da Giovanni Bertoldi (Lega Modena) che ha definito il monaco 'uomo di alta statura pastorale, umana e sociale ed esempio di virtù per tutti modenesi'. L’ordine del giorno, sottoscritto pure da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Modena Sociale - Indipendenza!, Alternativa Popolare e Movimento 5 stelle, è stato approvato con anche il voto a favore di Pd, Europa Verde-Verdi, Modena Civica e Gruppo Indipendente per Modena; astenuti Sinistra per Modena e i consiglieri del Pd Alberto Bignardi, Federica Di Padova e Stefano Manicardi.

Nato in provincia di Bergamo ma modenese di adozione, avendo vissuto in città, dal 1966, come monaco benedettino (da qui l’appellativo “dom”, ovvero Dominus), dom Gregorio si è distino per il suo impegno verso i deboli, gli emarginati, i malati, i bisognosi delle più svariate etnie e provenienze. Una missione compiuta, dal 1984 al 2004, anche come parroco dell’Abbazia di San Pietro e poi, negli ultimi anni, come confessore di riferimento del Duomo di Modena.



Bertoldi ha poi sottolineato come dom Colosio, punto di riferimento anche di molti giovani e scout, 'sia figura conciliante, capace di mettere insieme tutte le anime della città di Modena: le diverse posizioni politiche, le diverse nazionalità che la compongono, le diverse ideologie, i credenti e i non credenti, come testimoniato dalla grandissima partecipazione al suo funerale'.

Bertoldi ha quindi concluso evidenziando l’attualità della proposta di intitolare uno spazio pubblico di Modena al monaco, nei giorni della chiusura del convento di San Pietro: 'È anche un modo per celebrare la millenaria presenza dell’ordine in città, solido punto di riferimento per i cittadini'.