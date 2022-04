Modena, procuratore Masini in visita al Comando della polizia locale

L'occasione, la prima in presenza dal 2020, ha consentito al procuratore capo di visitare il Comando di via Galilei e di intrattenersi con i responsabili dei vari corpi di Polizia Locale della provincia al fine di fornire indicazioni, spunti di riflessione ed argomenti da approfondire utili a garantire adeguata collaborazione e puntuale adempimento degli obblighi di legge in materia di attività di Polizia Giudiziaria.Erano presenti il Comandante dell'Unione Terre d'Argine Davide Golfieri, la comandante di Sassuolo Rossana Prandi, il comandante di Mirandola Franco Doni, il comandante di Terre dei Castelli Pierpaolo Marullo, il comandante dell'Unione del Frignano Pierpaolo Marullo, il comandante di Fiorano Modenese Marco Gaddi, il comandante dell'Ucamn Euro Bellei, il comandante di Castelfranco Emilia Cesare Augusto Di Napoli, il Comandante di San Cesario sul Panaro Filippo Bonvicini, il comandante di Cavezzo Egidio Michelini e il comandante dell'Unione dei Comuni del Sorbara Luca Di Niquili, il comandante dell'Unione del Frignano Alberto Sola; erano presenti anche operatori di Montefiorino, Palagano, Frassinoro, Prignano sulla Secchia e Formigine.

