Morto a 67 anni Claudio Galletti, colonna dello sviluppo della Cpl

Lutto nel mondo della imprenditoria della Bassa modenese e del Bolognese. E' morto ieri sera a 67 anni Claudio Galletti. Storico responsabile area Bologna per la Cpl, tra la fine degli anni 90 e nel primo decennio del 2000, sotto al guida del presidente Roberto Casari fu protagonista dello sviluppo della cooperativa di Concordia nel Bolognese.Dopo aver seguito i lavori di manutenzione delle reti acqua e gas di Bologna, guidò la costruzione del grande impianto solare al Centro agroalimentare di Bologna, l'attuale Fico. Un impianto che vide la luce in appena 40 giorni nel 2012. Nel 2015 con l'improvvisa uscita di scena di Casari per le note vicende giudiziarie poi superate, si dimise dalla Cpl.'Una persona con la schiena dritta che dopo i fatti del 2015 ed il mio arresto ha preferito andarsene da Cpl - spiega oggi Casari -.Mi è sempre stato vicino con onore sapendo della mia innocenza. Queste persone mi hanno dato forza e oggi di fronte alla sua morte mi sento impotente ed incredulo. Onore e saluti ad una grande e brava persona mi mancherà tantissimo'.Galletti ha condotto una battaglia brevissima con una malattia particolarmente aggressiva che in appena un mese lo ha portato al decesso. Lascia la mamma Oriana, la moglie Cindy e la figlia Irene. I funerali si terranno sabato con partenza alle 14 dalla Camera mortuaria dell'Hospice Bentivoglio per giungere alla Chiesa di San Girolamo della Certosa dove alle 14.45 saranno celebrate le Esequie.Ai famigliari di Claudio Galletti vanno le più sincere condoglianze da parte della nostra redazione.