Muore a 58 anni improvvisamente dopo due giorni dal vaccino Pfizer

Tragedia a Custonaci nel trapanese. Un uomo di 58 anni, Giovanni Mangiapane, operaio in un bacino marmifero, è morto per un malore improvviso nella notte tra martedì e mercoledì. Lunedì aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. I parenti hanno presentato un esposto in Procura di Trapani per stabilire le cause del decesso. L'autopsia si è tenuta oggi, ancora tutta da verificare la eventuale correlazione tra il decesso e la inoculazione del siero vaccinale. I funerali si terranno domani mattina presso il Santuario di Maria Santissima di Custonaci.