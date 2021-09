'Quella lettera all'Essere umano era un messaggio di pace e speranza'

Gentile Redazione,sono Camilla Dolcini, la studentessa autrice della lettera all’Essere Umano ( qui ). Vi ho contattati dopo aver letto la risposta della signora Ceriati ( qui ) inviata al vostro direttore. Mi rincresce vedere che quello che voleva essere un messaggio di pace e di speranza è stato, invece, mal interpretato da alcuni lettori che hanno, tra l’altro, accusato la vostra testata giornalistica di sostenere posizioni aggressive e violente. Per questo motivo vorrei poter replicare e ribadire il contenuto della mia lettera attraverso il documento in allegato a questa mail. Aggiungo che, in ogni caso, questa sarebbe la mia ultima risposta e che non voglio in alcun modo creare ulteriore polemica.Vi ringrazio per la vostra disponibilità,Gentilissima Sig.ra Ceriati,sono Camilla Dolcini, l’autrice della lettera rivolta all’Essere Umano e da lei definita fastidiosamente retorica e puerile. In merito alle sue legittime considerazioni vorrei semplicemente ribadire che: quanto ho scritto non voleva in alcun modo essere un insulto gratuito alle vittime della pandemia e alle loro famiglie; le tesi no-vax da lei citate non erano in alcun modo presenti nella mia lettera, in quanto non ho fatto alcun riferimento alla legittimità o meno delle vaccinazioni, così come a qualunque posizione medico-scientifica; non ho in alcun modo utilizzato toni violenti o mosso deliranti accuse, ma mi sono limitata ad esprimere una semplice riflessione che tra l’altro aveva l’intento di unire le persone e non dividerle.Credo fermamente che un Essere Umano dotato di raziocinio sarebbe stato in grado di distinguere, seppur non condividendo, le mie parole da azioni aggressive e/o provocatorie, e soprattutto non avrebbe invocato all’applicazione di TSO nei confronti di coloro che, come nel mio caso, si sono limitati ad offrire il proprio punto di vista o a manifestare pacificamente il proprio disappunto nei confronti dell’attuale situazione.Infine, ci tengo a precisare che un Essere Umano, nella sua interezza, oltre che fare appello alla propria razionalità dovrebbe interrogare anche la propria coscienza.Cordialmente,