Ricerca persone con patologie neurodegerative: nuovo protocollo

Il caso Lagianella, la donna affetta da Alzheimer che scomparse alla vista del marito, durante la spesa, nel parcheggio di un centro commerciale, per poi allontanarsi a piedi e trovata morta dopo giorni, in città, è soltanto uno degli ultimi tragici casi che testimoniano i rischi a cui sono sottoposte le persone affette da malattie generative e, di conseguenza, le loro famiglie. Per prevenire questi rischi e dall'altro fronteggiarne le conseguenze nel caso di allontanamento di queste persone, la Prefettura ha fatto rete con diversi soggetti pubblici attivi sul territorio stipulando un accordo accordo di collaborazione denominato “Piano di intervento coordinato per la ricerca e il soccorso delle persone affette da patologie neurodegenerative'. Il protocollo unisce Prefettura, Azienda U.S.L., Comune di Modena, Unioni dei Comuni Distretto Ceramico, Terre di Castelli, Terre d’Argine e Sorbara e le Associazioni di volontariato del territorio che si occupano di sostegno alle famiglie dei malati di Alzheimer.

Il documento, in linea con gli indirizzi del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, si inserisce nel quadro nazionale attuativo della Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2011, che invita le Istituzioni degli Stati membri a dotarsi di strumenti per la prevenzione del fenomeno.

L’intesa costituisce la specificazione della più generale pianificazione territoriale per la ricerca delle persone scomparse ed è destinata a definire il coordinamento delle attività di ricerca di persone, generalmente anziane, affette da patologie neurodegenerative che danno origine a perdita di memoria o disorientamento spazio/temporale.

L’intesa rimane aperta all’adesione di Amministrazioni locali e Associazioni di settore.