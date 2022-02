Sanremo, Asaps segnala 'pubblicità scorretta': bimbo senza seggiolino

Una segnalazione all'Agcom, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stata inviata da Asaps-Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale e Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus 'per l'assolutamente inopportuno messaggio trasmesso nello spot della Costa Crociere, con la nuova campagna lanciata durante il Festival di Sanremo e ideata dall'agenzia Herenzie, dove si vede all'inizio della pubblicità un bambino in tenera età che viene trasportato in auto, in braccio, seduto sulle gambe della madre e trattenuto dal genitore senza nessun utilizzo del sistema di ritenuta (seggiolino), invece obbligatorio, come prevede l'articolo 172 del Codice della Strada'.'Lo spot trasmesso da Rai Uno, con un audience di oltre 11 milioni di spettatori è perciò un messaggio fortemente diseducativo dal punto di vista della sicurezza stradale'. Secondo l’Osservatorio ASAPS, nel 2020 sulle strade italiane sono morti 41 bambini (28 maschi e 13 femmine), 25 di questi erano trasportati in auto (61%).'Desideriamo rassicurare che il video amatoriale usato per lo spot in onda in questi giorni rappresenta una situazione che rispetta pienamente la normativa vigente che regolamenta l'uso dei dispositivi di sicurezza per bambini, in particolare su autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente con capacità superiore alle 8 persone'. Lo dice, con una nota, Costa Crociere, dopo le critiche rivolte dall'Asaps. 'E' questo il caso - prosegue Costa Crociere - raffigurato nel video Costa, realizzato nelle immediate vicinanze della nave a bordo di una navetta con conducente adibita al trasporto dei passeggeri dopo lo sbarco dalla nave all'area del parcheggio privato dell'area portuale. Per Costa Crociere la salute, la sicurezza e il benessere degli ospiti, grandi e piccoli, dei nostri colleghi di bordo, così come delle comunità che visitiamo, sono la massima priorità e responsabilità'.