Scuola, al Barozzi la protesta dei docenti contro la Dad

Protesta questa mattina davanti alle Barozzi di Modena per dire ancora una volta 'no' alla Didattica a distanza. Docenti davanti alla scuola con il loro computer hanno dimostrato anche visivamente tutte le difficoltà di lezioni tenute attraverso lo schermo di un Pc. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in provincia di Modena. 'I ragazzi e l'intero mondo della scuola merita di poter riprendere le lezioni in classe - ha spiegato la professoressa Marcella Donà -. Abbiamo lavorato per rendere le nostre scuole sicure e ora è tempo di riaprire le porte ai ragazzi'. Ricordiamo che dopo Pasqua riprenderanno le lezioni in presenza per le scuole d'infanzia, le elementari e la prima classe delle scuole Medie. Ancora a casa gli studenti più grandi.