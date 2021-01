Sedici anni fa disastro ferroviario Crevalcore: cerimonia coi parenti

Sono trascorsi sedici anni dal disastro ferroviario di Crevalcore nel quale persero la vita 17 persone. Per ricordare le vittime di quel 7 gennaio 2005 questa mattina presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, è stata celebrata la Messa alla quale è seguita la deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime presso il Parco '7 gennaio 2005' alla Bolognina di Crevalcore. La cerimonia è stata rivolta esclusivamente ai famigliari delle vittime e alle rappresentanze delle FS. Per la Regione Emilia-Romagna era presente l'ssessore Irene Priolo.





Presente anche il Comune di San Felice sul Panaro, rappresentato dall’assessore Giorgio Bocchi e i rappresentanti dei Comuni di Finale Emilia e Mirandola, oltre al gonfalone dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Lo schianto avvenne 16 anni fa, alle 12.53 di una giornata nebbiosa fra un treno regionale che viaggiava da Verona verso Bologna e un treno merci che proseguiva in direzione opposta: carrozze sventrate e distrutte, diciassette morti e ottanta feriti. Le operazioni di soccorso durarono un giorno intero.