Crevalcore, maltrattava marito e figlia: in carcere una 42enne

Quando ha chiamato il 112, l'uomo ha spiegato che 'la moglie, in stato di ebrezza alcolica, aveva aggredito e percosso ripetutamente la figlia 25enne', scagliandosi poi anche contro di lui e 'colpendolo - dettagliano i militari - con schiaffi al volto e con un telefono cellulare sulla nuca, il tutto accompagnato da ripetute minacce di morte'.Episodi simili, dovuti principalmente all'abuso di sostanze alcoliche da parte della donna, avevano sempre caratterizzato la relazione tra lei e il 46enne, iniziata nel maggio del 2021, ma l'uomo, 'un po' per vergogna e un po' sperando in un suo cambiamento, non aveva mai denunciato la moglie, che molte volte aveva usato anche oggetti di arredamento o utensili da cucina come mattarelli e cucchiai in legno per scagliarsi contro di lui'.Ultimamente, però, il 46enne era addirittura 'arrivato a cambiare le proprie abitudini quotidiane di vita, per paura che la donna potesse realizzare le minacce di morte che gli aveva ripetutamente rivolto', e alla fine si è deciso a denunciarla e a farla arrestare.