Marcia indietro Regione su sospensione screening ai sanitari

Dopo la frenata, il brusco stop. L'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaelle Donini, congela 'qualsiasi decisione sulle modifiche dello screening anti Covid mediante tampone agli operatori sanitari asintomatici'. Una sospensione già nell'aria ieri sera, dopo che il sindacato CGIL FP aveva protestato per la comunicazione arrivata nei giorni scorsi da viale Aldo, appunto sulla conclusione dello screening periodico al personale socio-sanitario, da sottoporre quindi a tampone solo in caso di sintomi.Nella comunicazione inviata ieri si disponeva che i tamponi venissero effettuati a medici, infermieri e personale della sanità solo in caso di sintomi e non più a tutti ogni 15 giorni.Con una lettera inviata alle aziende sanitarie, ai direttori di distretto e all'Aiop, la Regione aveva anche disposto l'utilizzo della mascherina chirurgica e non la Ffp2 'nei laboratori analisi, nelle camere mortuarie, nei servizi di pulizie negli uffici amministrativi, anche aperti al pubblico, nei servizi di sterilizzazione, di mensa, di cucina e di manutenzione'.Donini, in una dichiarazione diffusa in serata, non aveva affatto sposato quella scelta, e la retromarcia di viale Aldo Moro diventa ufficiale quest'oggi. 'La pandemia- afferma infatti l'assessore- continua a rappresentare un'emergenza. E la sicurezza di medici e operatori socio-sanitari viene al primo posto, a loro tutela, ma anche a tutela dei malati e delle persone con cui vengono quotidianamente a contatto'. Per questo, fa sapere l'assessore, 'ogni decisione sulle modifiche dello screening mediante tamponi in assenza di sintomi è sospesa. Considero fondamentale avviare prima un confronto con gli operatori stessi per una valutazione più approfondita e nel merito della problematica'.