Ticket non pagati e mancate disdette visite: avvisi a 60.000 modenesi

La portata numerica dell'operazione di recupero crediti su ticket non pagati o sanzioni per mancate disdette l'ha resa nota questa mattina il Direttore Generale dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla. 'Sono 60.000 gli avvisi inviati a livello provinciale per un importo teorico da recuperare di circa 5 milioni di euro. Per eseguire questa operazione si è proceduto all'affidamento ad una società esterna'.Ma non mancano le contestazioni: in discussione non è sicuramente l'obbligo di pagare ciò che si doveva pagare e non si è pagato, ma la difficoltà di ricostruire anche quanto è successo per potere eventualmente dimostrare l'errore e contestare l'accertamento.Gli avvisi riguardano anche pagamenti di 4 o 5 anni anni fa. I fatti, in questo caso, per i cittadini accusati di non avere pagato, sono spesso difficili da ricostruire. Inoltre c'è la questione delle more che aumentano sulla base degli anni di mancato pagamento contestati.'Dal 2021 il servizio è gestito per conto dell’Azienda USL di Modena da Mediacom Srl, affidataria a seguito di pubblico appalto. La società è stata incaricata della gestione operativa di tutte le attività necessarie alla richiesta di pagamento e dei rapporti con i cittadini per chiarimenti/contestazioni e verifiche. Tale attività, prevista e regolata da precise normative nazionali e regionali, è effettuata continuativamente da anni: in passato era l’Ausl a svolgerla internamente, ma a fronte dell’alto numero di posizioni da regolarizzare si è reso necessario un intervento più strutturato - si legge in una nota Ausl -. Dunque, è importante ribadire che, qualora si ricevano comunicazioni da parte di Mediacom Srl, si tratta del regolare servizio di recupero dei ticket non pagati o di applicazione di sanzioni per mancate o ritardate disdette, che mira a garantire correttezza, equità e sostenibilità del servizio sanitario locale. Ciò ha consentito di recuperare ogni anno, in media, circa 100.000 posizioni, con un picco di 130.000 registrato da aprile a dicembre 2021. Nei primi 3 mesi del 2022 sono poco meno di 60.000 gli invii effettuati'.