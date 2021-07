Traffico di oli lubrificanti, Iva evasa per 8 milioni

I funzionari ADM dell’Ufficio di Modena hanno scoperto un traffico di oli lubrificanti, provenienti da diversi paesi dell’Est Europa e destinati ad una società di Modena, che ha permesso di accertare un’evasione complessiva di accise e IVA per circa 8 milioni di euro, oltre a sanzioni per più di 7 milioni di euro.Il meccanismo prevedeva che l’acquisto in Belgio degli oli lubrificanti fosse effettuato da parte diuna società fittizia bulgara e poi lo stesso prodotto, con una triangolazione, fosse inviato nelnostro Paese riuscendo in tal modo ad evadere l’imposta dovuta.L’ufficio di Modena, in collaborazione con il locale Comando Provinciale dei Carabinieri,attivando i meccanismi di cooperazione amministrativa con altri Stati membri nonché conl’attivazione della Convenzione Napoli II, è riuscito a ricostruire la tecnica fraudolenta e a risalireagli autori della frode, condannati nei giorni scorsi dal Tribunale di Modena a due anni e quattromesi di reclusione