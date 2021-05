Vaccini, Bonaccini: 'Errore farli ora ai 40enni sani: prima i fragili'

'Personalmente ritengo sia un errore vaccinare un quarantenne sano prima di aver completato i sessantenni, i settantenni o le persone fragili'. Torna a sottolinearlo con forza il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il 95% dei decessi in Italia, ricorda Bonaccini, stamane su Rai Radio 1, 'avviene con persone di più di 60 anni, in Emilia-Romagna siamo la prima regione per numero di vaccinati sopra i 60 anni, i 70 anni e gli 80 anni complessivamente'. Dunque i 40enni possono aspettare, mentre per quanto riguarda la fascia d'età 50-54 'le organizzazioni dei medici di base sono venute a chiederci qualche settimana fa di essere coinvolte - ricorda il governatore - quindi abbiamo deciso di far fare a loro le somministrazioni. C'è qualche difficoltà operativa o organizzativa, ma voglio rassicurare tutti che dal 7 giugno dovranno cominciare a fare le vaccinazioni, riceveranno le dosi ed entro la fine di giugno avremo vaccinato tutti i 50-54enni che vogliono farlo'.In caso di difficoltà da parte dei medici di base, comunque, la Regione è pronta a subentrare. In questo senso 'nei prossimi giorni - informa Bonaccini - verrà mandato un sms per gli oltre 100.000 che si erano prenotati telefonando alle diverse Ausl'. In ogni caso col generale Figliuolo 'stiamo lavorando benissimo, il cambio di passo c'è e le cose stanno andando meglio', assicura Bonaccini. In Emilia-Romagna 'a fine mese saranno state somministrate oltre due milioni e mezzo di dosi. E ribadisco che se tutto verrà confermato entro l'estate avremo vaccinato tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno'.