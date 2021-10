Vaccino in gravidanza: la certezza del medico e la precauzione nelle carte

'Abbiamo deciso di organizzare l'open day vaccinale per donne gravide perché hanno una discreta ritrosia a vaccinarsi, ma questo si esplica purtroppo nel fatto che quando queste donne vengono colpite dall'infezione abbiamo dei casi molto gravi che vanno in rianimazione, non riescono a respirare e se non respirano non respirano i loro bambini e quindi siamo costretti a far nascere prematuramente i bambini, con tutte le conseguenze del caso'. E' uno scenario di rischio chiaro, evidente e, da quanto descritto nell'incontro di oggi al Policlinico, anche non raro, quello che il Prof. Fabio Facchinetti, direttore Ostetricia e Ginecologia AOU Modena ha posto a supporto dell'appello alla vaccinazione anche per le donne in gravidanza. Una vaccinazione quindi non solo consigliabile, ma anche da raccomandare e promuovere, come scritto nei giorni scorsi, con la formula dell'Open day presso il centro vaccinale di riferimento dove potere trovare medici con i quali confrontare e magari fugare dubbi e perplessità. Dubbi che potrebbero ancora emergere anche solo leggendo, semplicemente, le note informative allegate ai moduli del consenso informato. Le uniche che oggi forniscono un quadro aggiornato sui potenziali rischi e benefici dei vaccini. In entrambe le note informative, sia quella riferita al vaccino Moderna sia Pfizer, un paragrafo a parte viene dedicato proprio alla donne in gravidanza. Con raccomandazioni specifiche. E leggendo anche solo poche righe, risulta evidente come le certezze a sostegno della vaccinazione non appaiono così granitiche. Da queste emergono principalmente tre punti: dati limitati e limitati allo studio su animali, prudenza nel somministrare il vaccino solo quando i potenziali benefici sono maggiori ai potenziali rischi e l'indicazione a rivolgersi al medico prima di procedere al vaccino. A questa indicazione è stata fornita risposta nella campagna Open day vaccinale per le donne gravide, ma sugli altri punti rispetto ai dati e alla sperimentazione le le strategie e le raccomandazioni paiono molto differenti. Lasciamo ai lettori il confrontoAscoltato il video la lettura dei paragrafi (identici), riguardanti il vaccino alle donne in gravidanza contenuti nelle note informative allegate al consenso informato di altri vacciniSe è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale.La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.I dati relativi all’uso di Spikevax in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione di Spikevax durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.Gi.Ga.