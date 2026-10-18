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Vasco Rossi: 'Ho rotto i legamenti della spalla, mi hanno consigliato un altro intervento'

Vasco Rossi: 'Ho rotto i legamenti della spalla, mi hanno consigliato un altro intervento'

'Quando mi sono svegliato dall’intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale'

2 minuti di lettura

Vasco Rossi racconta su Instagram, in un lungo post pubblicato oggi, come è finito in sala operatoria: lo fa con una foto sorridente e il braccio sinistro nel tutore, mentre un altro intervento, stavolta alla spalla, è ancora da decidere, causato da una caduta in bici.

'Tutto è cominciato a Zocca, appena tornato dal tour. Primo giro nel bosco, sentiero bagnato, scivolone in una buca. Mi aggrappo a una radice con il braccio sinistro: dolore alla spalla da svenire. Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata - scrive il rocker -. Torno a casa e tengo tutto per me: mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa. Tra cure e nuotate, la spalla migliora. In compenso cominciano i dolori alle gambe, per un problema alla schiena. Un’estate di dolore… con me che facevo finta di niente. A Bologna mi sottopongo a una risonanza magnetica “dinamica” con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica. Il professor Alessandro Gasbarrini, grande amico e considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia, esamina gli esiti insieme a lui. Il responso è chiaro: bisogna operare la colonna. Ricovero lunedì, intervento martedì'.

'E io, il sabato, cosa faccio? Un giro in bicicletta. Scivolo sul bagnato e picchio violentemente il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round. Per non farmi mancare niente. Mi sono ricoverato con un dolore già fortissimo alla spalla. Così, quando mi sono svegliato dall’intervento alla colonna, avevo schiena e spalla in concerto: un duetto infernale. Mancava solo che mi chiedessero il bis. L’ultima ecografia ha evidenziato lesioni importanti alla spalla. Il professor Porcellini mi ha consigliato un altro intervento. Ci sto pensando: di sale operatorie, per adesso, ho esaurito gli abbonamenti'.

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