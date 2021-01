Viale Gramsci, assembramento in negozio multa e 5 giorni di chiusura

'Un negozio etnico di viale Gramsci è stato chiuso per cinque giorni e sanzionato dalla Polizia locale di Modena per il mancato rispetto delle misure contro la diffusione del Coronavirus: all’interno dell’attività, come riscontrato nel controllo svolto nel pomeriggio di martedì 12 gennaio, dopo la segnalazione di un cittadino, c’era infatti un assembramento, sei persone, un numero considerato elevato in base agli spazi disponibili'. A darne notizia il Comune di Modena

'Gli operatori del Comando di via Galilei - prosegue la nota - hanno effettuato il sopralluogo intorno alle 17, a seguito della chiamata di un residente in zona che si stava recando nell’esercizio commerciale per un acquisto. Una volta rilevato l’assembramento di cittadini che si stavano intrattenendo all’interno del market, è stata mossa la contestazione dell’illecito amministrativo al titolare, un 45enne ghanese, e si è proceduto immediatamente alla sospensione dell’attività. Inoltre, è stato comminato un verbale di 400 euro. Per l’esercizio commerciale non si tratta del primo caso: negli ultimi mesi era già stato sanzionato in diverse occasioni, sempre per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Inoltre, la violazione è stata segnalata alla Prefettura, che potrà eventualmente disporre ulteriori provvedimenti di sospensione dell’attività, a titolo di sanzione accessoria, per un periodo che può arrivare fino a 30 giorni'