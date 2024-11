Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il film, prodotto da RT e tradotto in italiano dal giornalista Vincenzo Lorusso ricostruisce la storia della guerra in Ucraina a partire dagli scontri di Euromaidan sul finire del 2013 e il conseguente rovesciamento del legittimo governo di Janukovyc, rovesciamento sostenuto dall'Occidente' - affermano i promotori dell'iniziativa. 'Dalle decisioni iniziali del nuovo governo di Kiev scaturì la ribellione delle popolazioni russofone e russofile dell'Est dell'Ucraina che portò a 8 anni di guerra civile e agli accordi mai rispettati di Minsk 1 e Minsk 2, fino ad arrivare all'intervento russo del febbraio 2022.Si tratta di avvenimenti molto importanti che stanno cambiando la faccia dell'Europa e che ci hanno portato ad una situazione di massima tensione tra la Russia e l'occidente collettivo che sostiene l'Ucraina, il documentario rappresenta una importante testimonianza dissonante dalla narrazione ufficiale'Dopo il film si terrà un dibattito in cui interverranno il giornalista Vincenzo Lorusso, in collegamento da Lugansk, Fabio De Maio, referente regionale del Movimento Indipendenza e Luca Rossi, Presidente dell' Associazione Russia Emilia-RomagnaI posti sono limitati ed é necessario prenotare a questo indirizzo mail: utdc-controlaguerra@libero.it, la cittadinanza é invitata a partecipare previo accredito.