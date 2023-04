Visita di controllo ritardata dopo melanoma: Bellei scrive al ministro Schillaci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













oggi dalla Responsabile della Regione Emilia Romagna per rapporti con la cittadinanza e associazioni di utenti. Una risposta che ricalca quella dell'Aou modenese, ma che come abbiamo detto, non tiene conto del referto dello specialista del luglio 2022 che indicava - a fronte di un paziente operato per due volte per melanoma - una visita a sei mesi.Bellei ha poi eseguito la visita a pagamento e sono risultati due nei sospetti da asportare . Davanti a questa nuova beffa il modenese ha quindi deciso di scrivere direttamente al ministro della Salute'Capisco che si stia strenuamente difendendo l'Aou, ma se uno specialista scrive sei mesi, in tutta franchezza la risposta che mi è pervenuta è inaccettabile e offensiva - afferma Bellei -. Tanto più che ho eseguito una visita esterna privata e lo specialista ha rilevato un paio di nevi modificati e da togliere. Il mio medico di base contattato da me subito dopo ha richiesto una visita con prescrizione B che ho eseguito subito sui nevi in oggetto. L'opinione del secondo specialista del Policlinico conferma la necessità dell'asportazione. Ora attendo di essere chiamato dal Policlinico sia per l'asportazione che per la videomicroscopia, le pare che io debba accettare quanto lei mi ha scritto?'.