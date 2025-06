Eccellenza, Vianese non fa domanda di ripescaggio: Sanmichelese resta in Promozione

Ora non ci sono più dubbi: la Vianese non farà domanda di ripescaggio in D e così la Sanmichelese dovrà rassegnarsi a fare il campionato di Promozione, anche perché non la faranno il Mezzolara e il Corticella, la farà invece il Fiorenzuola ma essendo retrocesso direttamente in Eccellenza, le possibilità di un ripescaggio sono vicine allo zero. Attenzione però perché se la Spal dovesse essere ammessa in Eccellenza, allora non sarà ripescato in Eccellenza nemmeno il Futura Fornovo Medesano. Non ci sarà quindi domanda di ripescaggio in Serie D per la Vianese. A confermarlo è stato il presidente Enrico Grassi, che lunedì mattina ha accolto a Viano la squadra di ritorno dalla Sardegna, dove si è conclusa una stagione intensa e ricca di emozioni. Un’accoglienza calorosa per giocatori e staff organizzata da alcuni volontari, e alla presenza anche del sindaco di Viano, Fabrizio Corti. A margine dell’incontro il presidente Grassi ha parlato alla squadra e a tutto il team: “Prima di tutto desidero ringraziare ogni componente di questo gruppo – ha dichiarato – giocatori, staff tecnico e dirigenziale, per l’impegno e la dedizione dimostrati durante tutta la stagione.Essere qui oggi, per me, è molto importante perché sentivo il dovere di condividere con voi questo momento”.Continua Grassi “In questi giorni ho sentito parlare di ripescaggio, ma voglio essere chiaro: io e tutto lo staff della Vianese abbiamo deciso, all’unanimità, di non presentare alcuna richiesta. La Serie D, se dovrà arrivare, sarà conquistata sul campo grazie a una squadra competitiva, preparata per vincere il prossimo campionato di Eccellenza. Se ci riusciremo, sarà merito del lavoro di tutti. In caso contrario, potremo comunque dire di aver dato tutto, con lealtà e onestà.” Grassi ha voluto anche sottolineare quanto accaduto nella finale playoff, ma rilanciando con forza i valori che guidano la società: 'Siamo consapevoli che nella finale decisioni incomprensibili hanno penalizzato e hanno inciso pesantemente sul nostro percorso verso la Serie D. Tuttavia, proprio per questo motivo, il nostro obiettivo sarà quello di riconquistare l’Interregionale sul campo, con determinazione, etica e rispetto delle regole. Un messaggio chiaro, soprattutto per i nostri giovani che da sempre rappresentano il nostro futuro: i traguardi vanno raggiunti con impegno e correttezza. La Serie D non ci interessa se ottenuta tramite ripescaggio — la Vianese ci riproverà con le proprie forze, a testa alta e nel pieno rispetto dei valori dello sport'.Sulla stessa linea anche il sindacoFabrizio Corti, che ha voluto ringraziare pubblicamente la squadra per le emozioni regalate a tutta la comunità: “Grazie a tutti i ragazzi e allo staff per il loro impegno e la loro passione, la nostra comunità ha potuto vivere un percorso straordinario, ricco di entusiasmo e di orgoglio. Come spesso dice il presidente Grassi, ‘tutto si può fermare tranne la forza di un sogno condiviso’, e noi abbiamo davvero condiviso il sogno della Serie D. Ripartire con entusiasmo dall’Eccellenza sarà un grande esempio per tutti i nostri giovani: un esempio di forza, coerenza e correttezza'.