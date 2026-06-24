Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

MotoGp, Bagnaia e la Ducati si separano dopo otto anni

MotoGp, Bagnaia e la Ducati si separano dopo otto anni

Tra i talenti più promettenti del vivaio italiano, Pecco approdò in Ducati – giovanissimo e da rookie in MotoGP – nel 2019

2 minuti di lettura

Dopo otto stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato del mondo di MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenciana sarà l’ultimo GP in cui Pecco vestirà il rosso del Ducati Lenovo Team. Ufficiale dunque il divorzio, che avverrà a fine stagione.

Un percorso di crescita comune basato sulla fiducia, l’impegno e il sostegno reciproco che ha riportato nel 2022 il titolo piloti a Borgo Panigale a 15 anni di distanza (2007 Stoner – 2022 Bagnaia). Una striscia di vittorie senza precedenti con il secondo alloro nel 2023, 31 vittorie (di cui 11 solo nella stagione 2024), 62 podi e 28 pole position. Tra i talenti più promettenti del vivaio italiano, Pecco approda in Ducati – giovanissimo e da rookie in MotoGP – nel 2019. Grazie al supporto di una squadra tecnica di altissimo livello, a una meticolosa cura per i dettagli e un lavoro di sviluppo di tutte le componenti, ha portato negli anni la Desmosedici GP, che sognava fin da bambino, al massimo delle performance sfruttandone tutto il potenziale. Un binomio sportivo di successo e dal valore personale altrettanto significativo per un pilota cresciuto sia professionalmente che umanamente dentro i box di Ducati Corse.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Una striscia di risultati irripetibile che fa di Pecco, ancora oggi, il più vincente in sella alla Desmosedici GP. 

Nel rispetto di una relazione così forte e consolidata, Ducati e Pecco si impegneranno al massimo delle loro capacità per ottenere i migliori risultati possibili con il Ducati Lenovo Team da qui alla fine della stagione 2026 e chiudere al meglio questo ciclo. 'Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della storia di Ducati, riportando nel 2022 a Borgo Panigale il Titolo Mondiale MotoGP dopo il primo vinto nel 2007. Quel trionfo ha inaugurato il ciclo di maggior successo della marca nella massima categoria, con quattro Titoli Mondiali Piloti conquistati, due dei quali firmati proprio da lui. Il titolo del 2022 ha per me un valore speciale, essendo il coronamento di un’operazione di ristrutturazione di Ducati Corse che ci ha consentito di tornare protagonisti dopo un periodo decisamente difficile. Ma i risultati sportivi raccontano solo una parte del valore di Pecco: il suo stile sempre pulito ed elegante (mi piace chiamarlo ‘Il Pinturicchio’), la sua grande lealtà in pista – non disgiunta dall’estrema decisione nei sorpassi – hanno fatto innamorare i Ducatisti', ha detto Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

MotoGp, Marc Marquez vince a Brno davanti a Ogura, terzo Bagnaia

MotoGp, Marc Marquez vince a Brno davanti a Ogura, terzo Bagnaia

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, sorpresa: il Formigine dà la panchina a Barbi

Promozione, sorpresa: il Formigine dà la panchina a Barbi

Modena Calcio: l'8 agosto, al Braglia, l'amichevole con la Fiorentina

Modena Calcio: l'8 agosto, al Braglia, l'amichevole con la Fiorentina

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc: eletto col 68%

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc: eletto col 68%

Nuove accuse per Schwazer: risultato positivo all’Epo, sospeso dall’agenzia antidoping tedesca

Nuove accuse per Schwazer: risultato positivo all’Epo, sospeso dall’agenzia antidoping tedesca