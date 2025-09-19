Prima categoria, il grande gesto di fair play di Calabrese del Cavezzo

Il personaggio della settimana è lui, Antonio Calabrese, giovane attaccante del Cavezzo, protagonista di un grande gesto di fair play nella partita di Prima categoria contro il Ravarino, gara terminata 0-0. Solo davanti al portiere con il risultato fermo sullo 0-0, ha deciso di mettere il pallone fuori dal campo per permettere i soccorsi di un avversario rimasto a terra.

'Mi sono trovato – racconta Calabrese - a tu per tu col portiere del Ravarino. C'era però un avversario a terra e, nonostante il gioco fosse proseguito, mi è venuto l'istinto di mettere la palla in rimessa laterale per permettere l'ingresso dei soccorsi'.

Qual è stata la reazione dei tuoi compagni di squadra? 'Com'è naturale che sia, inizialmente i miei compagni sono rimasti un po' stupiti dall'accaduto. Poi col passare dei minuti hanno compreso l'importanza del mio gesto'.

E gli avversari? 'Gli avversari sono venuti immediatamente a ringraziarmi, come se fossi uno di loro'.

Sulla tribuna invece? Come hanno accolto il tuo comportamento? 'Ho ricevuto subito diversi complimenti, dagli spalti hanno iniziato ad urlare il mio numero. Poi, al momento della mia sostituzione, alcune persone della tifoseria avversaria sono venute personalmente a ringraziarmi'.

L'episodio ha avuto una vasta eco tant'è che si è scomodata anche la Rai con un servizio sul tg regionale.

Matteo Pierotti

