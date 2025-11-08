Lando Norris completa il suo sabato perfetto conquistando la pole position nel Gran Premio del Brasile 2025. Il britannico della McLaren realizza il miglior tempo in 1’09″511, precedendo di appena +0″174 uno straordinario Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, si conferma in ottima forza; terza posizione per un solido Charles Leclerc su Ferrari (+0″294). Oscar Piastri sarà costretto nuovamente ad inseguire il compagno di squadra scattando dalla quarta casella, visto il ritardo di +0″375. L’altra Mercedes di George Russell è sesta alle spalle della Racing Bulls di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Lewis Hamilton e Max Verstappen, eliminati in precedenza, partiranno rispettivamente 13° e 16°. Domenica l’appuntamento con la gara di Interlagos è fissato per le 18.
Sabato perfetto in Brasile per Norris, vince la sprint e conquista la pole
Straordinario Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, si conferma in ottima forza. Terzo Leclerc
