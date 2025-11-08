Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sabato perfetto in Brasile per Norris, vince la sprint e conquista la pole

Sabato perfetto in Brasile per Norris, vince la sprint e conquista la pole

Straordinario Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, si conferma in ottima forza. Terzo Leclerc

Lando Norris completa il suo sabato perfetto conquistando la pole position nel Gran Premio del Brasile 2025. Il britannico della McLaren realizza il miglior tempo in 1’09″511, precedendo di appena +0″174 uno straordinario Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, si conferma in ottima forza; terza posizione per un solido Charles Leclerc su Ferrari (+0″294). Oscar Piastri sarà costretto nuovamente ad inseguire il compagno di squadra scattando dalla quarta casella, visto il ritardo di +0″375. L’altra Mercedes di George Russell è sesta alle spalle della Racing Bulls di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Lewis Hamilton e Max Verstappen, eliminati in precedenza, partiranno rispettivamente 13° e 16°. Domenica l’appuntamento con la gara di Interlagos è fissato per le 18.

