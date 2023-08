Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'È impossibile – dicono Federica Nannetti e Claudio Poletti – trovare parole appropriate che, in un momento doloroso come questo, possano portare un qualche conforto. Vogliamo comunque in qualche modo esprimere la nostra vicinanza e quella delle comunità dove Roberta risiede e dove svolge con grande professionalità e passione il proprio lavoro di dirigente scolastica, presso il Liceo Scientifico Morando Morandi. Comunità che nutrono nei suoi confronti grande stima e apprezzamento per le qualità umane, per la grande preparazione e per lo spirito collaborativo.Ci uniamo alle condoglianze espresse dei suoi colleghi insegnanti, dal corpo non docente e dagli studenti dell’istituto finalese e dall’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, della quale Roberta Vincini è presidente del Consiglio Nazionale'.'Samuele, figlio di Roberta Vincini, la nostra Presidente del Comitato nazionale, ha perso la vita in un tragico incidente in montagna - ricorda l'Agesci -. Nella giornata in cui la Chiesa ricorda Santa Maria Assunta in cielo chiediamo a Lei, che è madre di tutti, di accogliere il nostro fratello Samuele, e con Lei preghiamo per Roberta e suo marito, per Lorenzo, per la loro famiglia e tutti i loro cari e amici.Tutta l'Agesci si stringe accanto a Roberta. Che le nostre preghiere possano portare vicinanza, pace e consolazione'.