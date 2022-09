Bomba d'acqua nelle Marche: è tragedia: sette morti

E' di sette morti e tre dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, dove in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d'acqua. Diversi i corsi d'acqua che sono straripati.Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha seguito 'dalla sala della Protezione Civile Regionale, insieme a tutte le altre Autorità, l'evolversi della gravissima crisi meteorologica e l'azione di soccorso di tutti gli operatori. Sono momenti di estrema apprensione', ha scritto nella notte Acquaroli su Facebook.Particolarmente colpito l'entroterra nel nord della Regione. A Cantiano, Serra Santabbondio e Sassoferrato, Arcevia, Serra de Conti, Barbara, Senigallia: dopo mesi di siccità la pioggia ci ricorda l'assenza di cura della nostra terra. Crollati ponti e attività distrutte. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono alla ricerca delle segnalazioni di dispersi. Intere aree da ore senza corrente elettrica.'Se ce ne fosse bisogno, la situazione, sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica - scrive il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini - Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita. Tutte le forze disponibili sono all'opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti'.