Botti: 26enne morto ad Ascoli, ma mentre spegne un incendio

E' una ragazzo di 26 anni di Ascoli Piceno, l'unica vittima dei botti di capodanno. Vittima non dello scoppio diretto del fuoco, ma del rogo generato in conseguenza allo scoppio che ha provocato l'incendio di alcune sterpaglie nell'area dove il ragazzo si era recato con suoi amici per i fuochi.



Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha cercato di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto, precipitando per almeno cinquanta metri in una zona impervia. Le persone che erano con lui hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto si sono precipitati Vigili del fuoco e sanitari del 118 che, dopo averlo raggiunto con difficoltà, a lungo hanno tentato di rianimarlo, senza successo. Il ragazzo era infatti in arresto cardiaco.



Il bilancio più pesante della notte dei botti in Italia si registra a Napoli dove sulla base di dati della Questura riportati dall'Ansa sono stati 48 i feriti. Nessuno è in gravi condizioni. Risultano coinvolti anche tre minorenni.