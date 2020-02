Fanno esplodere bancomat e fuggono col contante

Un altro sportello bancomat preso d'assalto e rapinato con la stessa tecnica. Fatto esplodere attraverso l'insufflazione di gas acetilene e poi fatto esplodere per arrivare alla cassa contante e razziarla. E' nuovamente successo. Nella notte, a Modena. Preso di mira lo sportello automatico del Banco San Geminiano e San Prospero di via Fratelli RosselliI ladri, pare tre persone, sono poi fuggiti in auto. Il rumore dello scoppio provocato dall'acetilene è stato avvertito dai residenti che sono stati svegliati di soprassalto e hanno chiamato le forze dell'ordine. Intervenuta la Polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto partendo dalle tracce lasciate in loco dai malviventi, dalle testimonianze dei residenti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza