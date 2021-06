Ferma tunisino sulla sua bici rubata, ma finisce a processo

Ritrova la bici rubata, ma l'uomo che ne è in possesso denuncia una aggressione e, per evitare il processo, la vittima del furto è costretta a pagare 150 euro al ladro per il ritiro della querela.E' questa la paradossale vicenda che vede protagonista, cittadino 41enne spilambertese (oggi trasferitosi a Poggio Rusco).Il furto è avvenuto ad agosto dello scorso anno a casa della ex compagna: sono state rubate quattro biciclette, una di Crognale, una della sua ex compagna, una di suo figlio ed una di un amico del figlio. Pochi giorni dopo il furto un cittadino tunisino è stato notato dal 41enne in sella alla bici rubata. Lo straniero è stato fermato e, dopo una discussione verbale, è stato consegnato dalla vittima del furto ai carabinieri. I militari hanno denunciato lo straniero per ricettazione e nella sua abitazione è stata trovata anche una seconda bicicletta, qualche giorno dopo è stata trovata abbandonata per strada la terza, mentre la bici del figlio della ex, la più costosa, non è stata più trovata.La vicenda però non si è conclusa qui. Il tunsino, una volta fermato dal spilamberese, ha finto un'aggressione con tanto di intervento dell'ambulanza, dove ha ricevuto 3 giorni di prognosi. L'uomo ha sporto querela per questo fatto ed è stato rinviato a giudizio davanti al giudice di pace di Modena per lesioni.'Com'è possibile che una persona consegni alle forze dell'ordine un criminale, venga a sua volta processato per un fatto mai accadaduto, dal momento che ci sono diverse testimonianze che affermano che ci sia stato solo una discussione verbale - afferma Marco Crognale -. La causa per lesioni era stata fissata per il giorno 11 maggio 2021, ma non ha avuto luogo perché sotto consiglio dell'avvocato d'ufficio, ho preso atto del fatto che sarebbe stato meno dispendioso trovare un accordo bonario, piuttosto che andare a processo. Alla fine della fiera ho dovuto ammettere una colpa mai avuta, pagare un risarcimento e chiedere il ritiro della denuncia, totale 150 euro di risarcimento e 350 di parcella. E un processo sarebbe costato molto di più'.