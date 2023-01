Giallo Alice Neri: a Modena il principale indiziato dell'omicidio

È atterrato all'aeroporto milanese di Linate con un volo proveniente da Parigi, intorno a mezzogiorno, Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio di Alice Neri, mamma 32enne di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nella sua auto bruciata il 18 novembre a Concordia, sempre nel Modenese.Gaaloul, per PM e Carabinieri il principale sospettato dell'omicidio, è stato fermato in Francia il 14 dicembre. Il Procuratore Capo della Repubblica aveva confermato in conferenza stampa, in occasione della cattura dell'uomo in Francia, evidenti indizi di colpevolezza nei suoi confronti.Una volta tornato nel Modenese, per il 29enne il trasferimento, con la polizia penitenziaria, al carcere Sant'Anna di Modena. Questo pomeriggio l'avvocato di fiducia dell'uomo, il modenese Roberto Ghini, si è recato al Sant'Anna per incontrare il suo assistito. Nei prossimi giorni Gaaloul comparirà davanti al gip per essere interrogato.In ricordo di Alice Neri e in segno di condanna all'ennesima brutale violenza subita da una donna si era svolta, nel centro di Modena, su volontà della famiglia e organizata dal Centro Documentazione di Modena, una fiaccolata alla quale hanno partecipato anche il fratello, il marito e la mamma della vittima.Le dichiarazioni del principale indiziato della morte di Alice al Gip saranno sicuramente fondamentali per integrare il quadro indiziario a suo carico. Ancora tanti gli interrogativi. Le immagini dell'uomo che si dirige verso l'auto di Alice oltre agli inidizi raccolti a suo carico, non sarebbero ancora sufficienti per stabilire con certezza la dinamica dell'omicidio e quanto è successo in quelle ore trascorse dall'allontanamento dell'auto di Alice dal locale nel quale aveva trascorso la serata e il momento in cui alle prime luci dell'alba la sua auto, con il suo corpo nel baule, è stata data alle fiamme.Gi.Ga.