Incendio alla Kerakoll di Rubiera. Il sindaco: 'Chiudete le finestre'

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro allo stabilimento della Kerakoll di Rubiera dove oggi alle 13.30 si è sviluppato un rogo di importanti dimensioni. L'incendio pare sia legato a una catasta di pallet all'esterno, non al ciclo produttivo. Gli operai, al lavoro al momento dell'incidente, sono stati evacuati. 'Vale la pena adottare ogni precauzione e, soprattutto nelle aree più vicine, chiudere le finestre' - spiega il sindaco Emanuele Cavallaro. Sul posto anche una squadra di Arpae di Scandiano per le misurazioni sulla qualità dell'aria.

