Malore improvviso: muore a 43 anni l'imprenditore dell'abbigliamento Leo Moretti

Lutto nel mondo della imprenditoria. Leo Moretti, figlio 43enne di Lorena Lardini della 'Lardini' (nota azienda di abbigliamento a Filottrano, in provincia di Ancona), è morto nella sua abitazione, vittima di un malore improvviso. L'uomo è stato trovato accasciato su un tavolo senza vita da un familiare nella tarda serata di sabato. E’ stato portato all’ospedale di Jesi ma nonostante i soccorsi per lui non c’è stato niente da fare. Lascia la moglie e tre figli.Lutto anche nel gruppo RedTeam Hm4x4, squadra agonistica di fuoristrada di cui il 43enne faceva parte. 'Quelle cose che non vorremmo mai sentire, quelle notizie che non vorremmo mai dare – il messaggio affidato ai social -. Purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti ieri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici e appassionati di off road 4x4, lascia la sua famiglia, la moglie e tre figli. Siamo senza parole'. I funerali sono stati fissati per domani, martedì 7 novembre, alle 10 nella chiesa di San Francesco a Filottrano.