Malore improvviso prima della partita: muore ex bomber Vito Chimenti

L’ex attaccante, 69 anni, è stato colto da un malore improvviso prima della partita del Pomarico, squadra di eccellenza lucana di cui era allenatore

Calcio in lutto per la morte di Vito Chimenti. L’ex attaccante, 69 anni, è stato colto da un malore improvviso prima della partita del Pomarico, squadra di eccellenza lucana di cui era allenatore delle giovanili. Immediato l'intervento degli operatori del 118 ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.



Nato a Bari nel 1953, ha vestito le maglie di Matera, Lecco, Salernitana e Palermo, ha giocato in Serie A con Catanzaro, Pistoiese ed Avellino. Era famoso per la 'bicicletta', dribbling con cui alzava la palla di tacco sopra la testa saltando il difensore in corsa. Vito Chimenti è stato sia allenatore in seconda che allenatore del Matera. Ha lavorato anche nello staff tecnico del Messina, del Lanciano, della Virtus Casarano, del Rimini e del Foggia.

Era lo zio di Antonio Chimenti, ex portiere di Salernitana, Roma, Lecce, Juve e Cagliari.





