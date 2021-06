'Modena, anziana truffata: 400 euro per un 'rilevatore gas' da 5 euro'

'Ancora una volta, sempre coi maledetti rilevatori del gas. Una signora ultraottantenne di Modena è stata convinta a fare entrare il truffatore in casa da un cartello affisso all'ingresso del condominio. Il cartello parlava di attività commerciale, ma una volta in casa 'l'incaricato', munito di cartellino, ha dichiarato che l'acquisto del rilevatore è un obbligo di Legge, e che era a rischio la vita della famiglia. Poi il soggetto ha attaccato alla parete con lo scotch un aggeggio (peraltro usato) del valore di 5 euro, senza avvisare prima che la signora avrebbe dovuto pagare l'incredibile cifra di 399 euro. A questo punto viene estratto il Pos, la signora comincia ad avere paura, e il pagamento avviene. Come si può non chiamarla truffa?' A denunciare il fatto è Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena.'I consigli sono sempre gli stessi: non aprite la porta di casa a sconosciuti, non vi fidate di un cartellino, denunciate i fatti. Non vi vergognate, soprattutto. Chi si deve vergognare sono soltanto questi truffatori'.