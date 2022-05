Ndrangheta, commissariata filiale italiana del colosso logistica Db Schenker e di Aldieri spa

A disporre il controllo giudiziario, in base all'art.34 del codice antimafia, come riporta l'Ansa, è stata la Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che ha accolto le richieste dei pm della Dda Silvia Bonardi e Paolo Storari dopo gli accertamenti della GdF e dei carabinieri. Lo stesso provvedimento è stato applicato anche ad un'altra azienda, la Aldieri spa. A quanto emerge, un uomo, affiliato alla Ndrina Mancuso di Limbadi di Vibo Valentia, sarebbe riuscito a ottenere importanti subappalti dalla filiale italiana della multinazionale della logistica attraverso una società di trasporti di cui era titolare la moglie.Da qui la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria decisa dalla Sezione misure di prevenzione presieduta da Fabio Roia, su richiesta della Dda milanese, guidata da Alessandra Dolci, e dopo le indagini del Gico (Gruppo investigazione criminalità organizzata) della GdF di Milano e dei carabinieri di Como. Anche la Aldieri spa si occupa di trasporti e logistica.Schenker Italia e i suoi manager non sono indagati così come non lo sono quelli di Aldieri spa. Ma l'amministrazione giudiziaria a causa della possibile 'permeabilità a ingerenze esterne'. Numerose perquisizioni sono in corso tra Milano e Como.