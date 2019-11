San Damaso: Fanno esplodere Postamat e fuggono col contante

Sarebbe di alcune decine di migliaia di euro il bottino del colpo messo a segno la scorsa notte all'ufficio postale di San Damaso di Modena. Una banda ben organizzata, giunta su un auto pare di grossa cilindrata, ha fatto esplodere lo sportello bancoman utilizzando probabilmente l'ormai nota tecnica del gas. Che viene iniettato nello sportello e poi fatto esplodere con un innesco. Provocando una deflagrazione in tutto il blocco capace in molti casi, come in questo, di fare esplodere anche la cassa all'interno contenente le banconote. Alcune di queste sarebbero rimaste all'interno, bruciate dall'esplosione, ma sarebbero tante quelle che la banda sarebbe riuscita a rubare, per poi darsi alla fuga su un auto in direzione dell'autostrada.Alcuni residenti della zona, svegliati dall'esplosione, hanno dato l'allarme ai Carabinieri che giunti sul posto si sono resi conto che la banda prima del colpo, aveva danneggiato e messo fuori uso, la telecamera di videosorveglianza dell'ufficio postaleNella foto TVQUI ( www.tvqui.it ) l'ufficio postale e il bancomat distrutto dall'esplosione