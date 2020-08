A San Cesario un mare di cemento-amianto: denuncia ONA

Una nuova segnalazione di una copertura di cemento-amianto in condizione di usura grave e di potenziale pericolo per la popolazione legata a diversi edifici siti in via Molza a Sant'Anna di San Cesario sul Panaro. E' quella avanzata da ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, con sede provinciale a Carpi. L'Osservatorio, in passato, in collaborazione con la lista di opposizione in consiglio comunale Rinascita Locale aveva documentato la presenza di amianto in altri edifici ex industriali della zona, contribuendo ad ottenere l'intervento delle autorità preposte alla prevenzione e al contrasto del rischio ambientale e alla soluzione del problema attraverso la rimozione. Scopo che si intende perseguire anche per l'edificio di via Molza.Nel merito, afferma ONA in in una nota, 'il 17 maggio scorso abbiamo presentato agli enti preposti una segnalazione di rischio sanitario rispetto agli edifici abbandonati dalle considerevoli dimensioni oggi in disuso che a causa della vetustà dei manufatti in cemento-amianto, unita all’azione combinata degli eventi atmosferici intensi che hanno divelto parti della copertura disperdendole ai quattro venti, potrebbe essere una fonte di dispersione di fibre nell’aria. Le nostre osservazioni sono state utili agli enti che con l’ordinanza sindacale del 11 giugno hanno richiesto alcuni approfondimenti alla precedente valutazione (per noi molto ottimistica) ed un aggiornamento della valutazione alla luce degli eventi atmosferici succeduti in seguito, ordinando inoltre entro un massimo di 60 giorni il recupero dei frammenti e delle lastre di amianto disperse'Le immagini del resto sono più che emblematiche dalla vastità della copertura e, in diversi parti, del suo stato di usura.