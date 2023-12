Addio a Giuliano Mussini, domani i funerali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

i funerali Giuliano Mussini , fondatore di Panariagroup deceduto venerdì all’età di 93 anni.'Uomo di fede e di grande amore per la famiglia e per tutti i dipendenti. La sua grande lungimiranza e le sue capacità imprenditoriali unite a tanta passione e dedizione hanno caratterizzato la guida di Giuliano Mussini che ha reso Panariagroup protagonista di 50 anni di storia della ceramica (la fondazione della prima azienda del Gruppo, Panaria Ceramica, risale al 1974) e ha portato l’azienda ad affermarsi come leader mondiale nel settore ceramico - ricorda l'azienda -. Dal 2010, dopo aver lasciato il testimone ai figli, Giuliano Mussini ha continuato a seguire in prima persona lo sviluppo dell'azienda vedendola crescere sino a diventare una realtà multinazionale che oggi è presente in Italia, Portogallo, Germania, Stati Uniti e India e distribuita in oltre 130 paesi nel mondo.

Seguendo la direzione tracciata dal fondatore, Panariagroup si impegna a portare avanti con la stessa determinazione la mission verso l’eccellenza, fatta di storica sapienza artigianale, innovazione tecnologica ma soprattutto la stessa passione che l’hanno originata'.



'Sono vicino alla famiglia di Giuliano Mussini, uno dei pionieri del nostro distretto industriale. Una persona che ispirava saggezza e sapeva esprimere autorevolezza nella semplicità e nell'umiltà. Un uomo che ha saputo coniugare in modo armonico l'amore per la famiglia e l'attività imprenditoriale, sempre con una grande attenzione alla persona. Un vero signore'. - ha detto il sindaco di Fiorano Francesco Tosi.



'Una persona straordinaria, tra i principali artefici dell’evoluzione della nostra città, da terra depressa nel primo dopoguerra a capitale mondiale della ceramica. Ho avuto al fortuna di incontrarlo pochi mesi fa, in occasione dell’anniversario di Cotto d’Este: una persona brillante, lucida e in gran forma fino a poche settimane dalle sua scomparsa'.



Queste le parole del sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani. 'Giuliano Mussini nato a Modena ma sassolese doc, non nacque ceramista, come molti altri imprenditori diventati importanti per Sassuolo: aveva una macelleria quando, negli anni 60 ebbe l’intuizione di cambiare il suo percorso e, con esso, il destino di tutta Sassuolo. Alla moglie Gemma, ai figli Paolo, Silvia, Emilio, Marco, al fratello Giorgio e alle sorelle Luciana e Silvana, vanno le più sincere e sentite condoglianze a nome mio personale, dell’intera Giunta e di tutta la città di Sassuolo'.