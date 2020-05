Al volante di un camion totalmente ubriaco: denunciato

In totale stato di ubriachezza era alla guida di un autocarro che i Carabinieri di Carpi hanno notato, poco dopo la mezzanottem procedere con andatura molto pericolosa. Alla guida infatti c'era un autista 36enne, di origine moldava, in forte stato di ubriachezza alcolica. La sua guida avrebbe potuto creare un incidente in qualsiasi momento. Sottoposto ad alcool test ne è emerso un valore di alcool nel sangue altissimo, tra i più alti registrati anche nell'ultimo anno in provincia di Modena: 3,17, di più di sei volte superiore al limite consentito. Patente revocata, sequestro del mezzo e denuncia immediata