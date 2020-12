Alluvione Nonantola, domani riapre la Coop

Riapre domani, sabato 19 dicembre alle 7.30, la Coop di Nonantola dopo due settimane dall’esondazione del fiume Panaro che domenica 6 dicembre ha raggiunto un livello di 80 cm di altezza.

'Questo importante segnale di ritorno alla normalità è possibile grazie agli sforzi dei lavoratori di Coop Alleanza 3.0, che con impegno incessante si sono adoperati per ripristinare le funzionalità del supermercato tra cui i banchi frigo, quelli dei singoli reparti (come ad esempio quelli della gastronomia, della macelleria), gli impianti, l’allestimento delle merci sugli scaffali. Proprio grazie a questo impegno la Coop è stata riaperta nel più breve tempo possibile. Il supermercato, che al momento presenta alcune soluzioni temporanee, sarà infatti in grado di fornire tutto l’assortimento e i servizi principali alla comunità, continuando a svolgere un significativo ruolo di presidio per i soci e i consumatori - afferma Coop -. Negli scorsi giorni per sostenere la comunità la Cooperativa ha lanciato una iniziativa per tutti i soci di Coop Alleanza 3.0 residenti nel Comune di Nonantola: uno sconto sulla spesa settimanale da utilizzare in tutti i negozi della Cooperativa. Fino al 3 gennaio, infatti, ogni settimana dal lunedì alla domenica, i soci Coop potranno utilizzare uno sconto 10% su una spesa a scelta'.