Assemblea istituto Fanti di Carpi, Gioventù Nazionale attacca Arcigay

Si è tenuta oggi l’assemblea d’istituto del Liceo Fanti di Carpi con titolo: “Schoolmates: gestione del bullismo omofobo nei contesti scolastici ed educazione all’identità sessuale nelle sue componenti di identità di genere e orientamento sessuale” con unici ospiti i membri dell’associazione Arcigay di Modena. Come non era difficile prevedere, l’incontro, che sarebbe dovuto essere a “puro scopo informativo” si è rivelato per l’ennesimo indottrinamento politico senza contraddittorio.Ad accendere la protesta Francesco Natale, referente scolastico di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. 'Sono state sostenute idee politiche senza contraddittorio e in un contesto scolastico. È indottrinamento. L’Arcigay chieda scusa'. Sarebbero infatti stati fatti elogi alla legge Cirinnà e sul DDL Zan visti, per altro, come “traguardi”. 'Il tema trattato è delicato e importante. L’omofobia è da condannare all’unanimità, ma un conto è parlare di lotta all’omofobia, un altro è anche schierarsi senza contraddittorio con centinaia di ragazzi in collegamento che vedevano come unica possibilità d’interazione uno spazio in cui porre domande scritte', conclude Natale.'Facciamo davvero molta fatica a capire la volontà di non voler trattare il tema ben più ampio del bullismo e del purtroppo sempre più presente cyberbullismo - spiega Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale di Gioventú Nazionale -. Troviamo anche poco azzeccata la scelta degli ospiti, visto il tema trattato. Si sarebbero forse potuti chiamare alcuni esperti per affrontare al meglio ed in modo approfondito i temi trattati piuttosto che un’associazione politicamente schierata che, come era facile prevedere, ha potuto fare propaganda politica all’interno di una scuola'.