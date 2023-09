Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Tre giorni per riscoprire il piacere di essere comunità, questo è il significato profondo della nostra Sagra di San Clemente – spiega il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri () –. Un momento atteso da tutti i bastigliesi: all’interno della festa, che chiude idealmente il programma estivo, ci sarà spazio tanto per l’intrattenimento, quanto per la cultura, senza rinunciare alla gastronomia tipica e qualche sorpresa'.Si parte venerdì 8 settembre dal mattino con il mercato straordinario e il mercatino dell’ingegno, e con la possibilità di visitare - gratuitamente e senza prenotazione - il rinnovato Museo della Civiltà Contadina, aperto dalle 10 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30.Per celebrare la ricorrenza religiosa, a partire dalle 8 e per tutto il giorno, si terranno Messe presso il Santuario dedicato alla Beata Vergine delle Grazie. In serata, dalle 21, spazio allo spettacolo di danze popolari dal mondo “Terra di danza”, organizzato dalla Parrocchia di Bastiglia.Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 settembre tanta musica dal vivo. In entrambi i giorni, dalle 18 alle 21.30, l’intrattenimento musicale di Manuela Pellegatta farà da anteprima all’evento serale: sabato 9 l’energia della rock band Made in Carpi “Jackie Rose”, domenica 10 settembre la disco anni Settanta e Ottanta de “Le Cotiche”.Durante i tre giorni, a partire dalle 11, sarà attivo lo stand gastronomico “Emilia on the road”, dove sarà possibile gustare street food tradizionale e non solo, con possibilità di sedersi ai tavoli o utilizzare il servizio d’asporto, e ogni pomeriggio radio live e intrattenimento per grandi e piccoli in compagnia di Penelope Badoo. In occasione dell’evento, saranno anche presenti la pesca di beneficenza e la bancarella dei libri organizzate dalla Parrocchia e dalla Caritas di Bastiglia e il servizio bar a cura dell’Associazione AVIS Bastiglia.