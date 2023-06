Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il primo giugno scorso, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un circolo ricreativo di via Genova, intorno alle 5.50, a seguito di segnalazione di furto. Nel corso del sopraluogo, gli agenti, constatata l’effrazione e la rottura di una vetrina e il furto di un televisore, hanno avviato le indagini del caso, perlustrando la zona e avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.La notte successiva, intorno alle 4.40, una Volante, impegnata nell’attività di contrasto dei reati predatori in città, ha fermato un uomo, che corrispondeva alle immagini registrate, mentre percorreva via Manzoni in sella ad una bicicletta.Tuttora in atto le indagini avviate dalla Squadra di Polizia Giudiziaria sugli altri furti in città.