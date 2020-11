Carpi, trovate salsicce con chiodi nel parco 'Vittime della mafia'

Salsicce con dentro dei chiodi: sono state trovate dalla Polizia Locale nel parco “Vittime della mafia“, dopo la segnalazione di un cittadino il cui cane è rimasto ferito per averne azzannato una.

'Gli agenti hanno immediatamente ispezionato l'intero parco, che si trova fra le vie De Amicis e Medaglie d'Oro, e stanno in queste ore controllando gli altri, in collaborazione con personale Aimag: l'Amministrazione comunale consiglia pertanto i possessori di animali di tenerli al guinzaglio nei parchi, o comunque di fare attenzione affinché non addentino eventuali altre salsicce “sabotate”. Sono in corso accertamenti per tentare di risalire all'autore o agli autori del vile e incredibile gesto' - si legge in una nota del Comune.